Extinction Rebellion denuncia: sgombero violento a bosco Gallarate Milano, 3 ott. (askanews) - Gli attivisti di Extinction Rebellion denunciano di essere stati sgomberati "in modo violento" dal bosco di via Curtatone a Gallarate dove da più di 60 giorni numerose persone stanno presidiando il parco per evitarne l'abbattimento. Alcuni di loro si sono arrampicati sugli alberi dove hanno costruito rifugi improvvisati. L'associazione ambientalista denuncia "abusi e violenze delle forze dell'ordine, tra cui la rottura di alcuni telefoni e l'ok per l'abbattimento di alberi legati alle piattaforme su cui si trovano le persone". Il comitato oltre a difendere l'area del bosco, si sta opponendo anche al progetto Grow 29 che prevede la costruzione di una scuola centralizzata con la chiusura di quattro piccole scuole di quartiere.