Exprivia: Leader Italiano nell'ICT con Sede Legale nel Sud, Espande la Sua Influenza Globale

🎙️Exprivia è uno dei principali gruppi italiani specializzati nella Information and Communication Technology (ICT): offre soluzioni integrate e servizi di consulenza che spaziano dalla digitalizzazione dei processi aziendali allo sviluppo applicativo, dalla cyber security all’intelligenza artificiale, dai big data al cloud e IoT, rivolgendosi a banche, sanità, energia, industria, telecomunicazioni e pubblica amministrazione, sia in Italia che sui mercati internazionali. 🗣️“Abbiamo coniugato la volontà di crescere, di svilupparci, andare oltre, e anche con la fortuna di esserci riusciti. Siamo realmente la società più grande con sede legale da Roma in giù in Italia. Questo è un primato che ci fa molto piacere” racconta Domenico Favuzzi, Presidente e CEO di Exprivia. L’intervista condotta dal giornalista Simone Arminio continua su quotidiano.net o sul nostro canale YouTube 📲
© Riproduzione riservata