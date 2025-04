Exposed, il paesaggio delle Langhe contemporanee da CAMERA Torino, 22 apr. (askanews) - Il paesaggio delle Langhe del Barolo raccontato visivamente e attraverso l'occhio del tempo o, meglio della storia della fotografia. In occasione del festival Exposed di Torino, CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, propone un progetto affascinante: "Cultus Langarum" di Olga Cafiero, con la curatela di Giangavino Pazzola. "È un'osservazione di paesaggio - ha spiegato il curatore ad askanews - che dimostra l'interazione tra uomo, attività produttive, uso del territorio e le diverse idee di sostenibilità ambientale che possono o applicarsi o comunque maturare nel corso del tempo. A partire, diciamo così, dalla ricerca sul primo trattato dell'enologia contemporanea scritto da Staglieno all'incirca nel 1840 e quindi facendo un parallelismo con l'evoluzione della fotografia, Olga Cafiero adotta cinque tecniche di stampa differenti per raccontare il paesaggio delle langhe contemporaneo". Un paesaggio che si intreccia con la storia del vino, con le metodologie produttive, con il modo in cui si sono catturate le immagini, ma anche con l'avvento dell'agronomia moderna e della necessità di difendere e tutelare il territorio. Una storia che guarda in modo diverso a qualcosa di molto noto e ci restituisce una possibilità di pensiero culturale stratificato. Dal quale emergono anche le caratteristiche di Olga Cafiero come fotografa. "È molto analitica nel processo di analisi del territorio - ha aggiunto Pazzola - ma poi applica un savoir-faire e un'artigianalità al processo di elaborazione formale delle opere che la porta ad astrarre in maniera poetica ogni tipologia di rappresentazione". E proprio questo elemento astratto è quello che, simbolicamente, può renderci più vicino il sentimento di un territorio.