Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tassi FedGreta Thunberg FlotillaMattia FurlaniFedez SinnerKate e Melania TrumpSciopero per Gaza
Acquista il giornale
VideoExpo Osaka, il bandoneon di Piazzolla in anteprima mondiale al padiglione Italia
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Expo Osaka, il bandoneon di Piazzolla in anteprima mondiale al padiglione Italia

Expo Osaka, il bandoneon di Piazzolla in anteprima mondiale al padiglione Italia

Il maestro Arlia: "Felici e orgogliosi di rappresentare il nostro Paese"