Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mattarella 4 ottobreBonifici istantaneiCrosetto operatoAi Mode GoogleUcraina-Russia
Acquista il giornale
VideoExpo 2025 Osaka, La Notte della Taranta all'Arena Matsuri del Padiglione Italia
8 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Expo 2025 Osaka, La Notte della Taranta all'Arena Matsuri del Padiglione Italia

Expo 2025 Osaka, La Notte della Taranta all'Arena Matsuri del Padiglione Italia

L'Orchestra Popolare si esibisce insieme alla Kurage Band della producer giapponese Sachiko Nakajima