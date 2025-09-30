Martedì 30 Settembre 2025
Ha vinto l’uomo del fare
Valerio Baroncini
Expo 2025, al Padiglione Italia patto per collaborare su scienze della vita
30 set 2025
Expo 2025, al Padiglione Italia patto per collaborare su scienze della vita
Siglato il memorandum tra Osaka Bio Headquarters, bioPmed e Bioindustry Park
