Ex Ilva, Salvini: sì a nazionalizzazione senza un privato credibile Trento, 24 mag. (askanews) - "Se non ci fosse un privato credibile, assolutamente sì" alla nazionalizzazione dell'ex Ilva. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, intervistato al Festival dell'Economia di Trento. "Se non arriva nessuno che fa un intervento serio è giusto che lo Stato faccia la sua parte".