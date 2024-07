Europei Calcio, Watkins al 90' porta l'Inghilterra in finale Londra, 11 lug. (askanews) - L'Inghilterra torna a disputare la finale di un Europeo per la seconda volta consecutiva dopo quella persa con l'Italia a Wembley. La nazionale di Southgate batte in rimonta l'Olanda 2-1. Primo tempo bellissimo a Dortmund: gli Oranje passano con Xavi Simons, pari di Kane su rigore. Dumfries colpisce la traversa, Foden il palo. Ripresa più equilibrata e con poche occasioni, ci pensa il neo entrato Watkins al 90' a risolverla. Grande festa dei tifosi inglesi che hanno festeggiato nei pub e nelle stade di Londra ma anche a Dortmund, decisamente mesti gli olandesi che hanno visto sfumare all'ultimo la possibilità di passare il turno. La Finale dunque a Berlino sarà tra Spagna e Inghilterra.