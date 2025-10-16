Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Btp ValorePensioni 2027Angelina MangoSanremo 2026Sinner Six Kings Slam
Acquista il giornale
VideoEuropa Project Week, il primo festival italiano dei progetti europei
16 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Europa Project Week, il primo festival italiano dei progetti europei

Europa Project Week, il primo festival italiano dei progetti europei

Bruxelles, 16 ott. (askanews) - Il mondo dei progetti europei al centro di un evento di tre giorni, con un programma di esposizioni, forum, conferenze, talk e speech con personalità di rilievo. È stata presentata a Bruxelles la Europa Project Week - Festival Italiano dei Progetti Europei, in programma dal 19 al 21 marzo 2026 a Firenze. Un Festival nato per raccontare le storie più belle che vengono scritte grazie ai fondi europei e per accorciare le distanze tra cittadini, istituzioni e programmi dell'Unione Europea. "A marzo 2026 - ha detto Vito Cellamaro, ideatore e direttore EUPW - quattro padiglioni espositivi, uno dedicato alla Galleria delle Istituzioni e delle Regioni, una grande vetrina per oltre 40 progetti di successo realizzati in Italia grazie ai fondi europei, un'area dedicata a tutti gli stakeholder, a tutti gli attori privati del mondo dell'eroprogettazione, e un'importante area educational con università, business school e academy per dare ai giovani e loro famiglie tutte le informazioni su come studiare e preparare un percorso accademico all'estero in Europa in particolare". L'evento si svolgerà su una superficie di 6.000 metri quadrati alla Fortezza da Basso di Firenze. Parteciperanno oltre 100 espositori e 70 speaker, con una stima di circa 6.000 partecipanti, tra cui 2.500 studenti provenienti da tutta Italia. "Trovo interessante - ha aggiunto Roberta Dirosa, Political Administrator Consiglio dell'Unione Europea e Speaker a EUPW - il fatto che ci sia uno stand che spiegherà come fare questa carriera, perché ovviamente è un percorso, non si diventa progettisti dal nulla, bisogna sapere come farlo. È bello che sia un punto di incontro anche per vari professionisti che si occupano di varie aree, un modo di fare networking che mette in contatto i vari partner, per diventare partner anche nel futuro in caso ci siano dei progetti da scrivere insieme". Le quattro aree espositive del festival saranno: Comunicazione Istituzionale, Progetti Europei d'Eccellenza - Made in Italy, Education, Competenze e Occupazione e infine Networking, Innovazione & Community. "Questo evento - ha aggiunto Cellamaro - si propone ovviamente di diventare un appuntamento annuale per tutta la community che ruota attorno al mondo dei progetti europei. È molto importante far conoscere diciamo ai cittadini l'impatto che i fondi europei portano sui vari territori. È importante far conoscere le realtà economiche e sociali interessate, i benefici per le generazioni future per il mondo dei giovani". Con l'obiettivo di rendere le politiche europee più comprensibili, facilitare l'accesso alle informazioni e stimolare nuove sinergie tra il pubblico e il privato.