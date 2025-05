Transizione ecologica e strategie

Siena è attiva sui temi della rigenerazione urbana e della valorizzazione dei propri spazi verdi, nell’ottica di un rapporto equilibrato con le aree abitate. È quanto ha affermato il sindaco Nicoletta Fabio ad Arezzo, nella tavola rotonda tra i sindaci toscani al convegno promosso da Estra e Qn Economia sulla transizione energetica. "Siamo concentrati sulla transizione energetica – ha detto il sindaco Fabio – che richiede un’attenzione particolare soprattutto in rapporto con un centro storico vivo e vissuto come il nostro". Tre le iniziative cui si è rivolta l’attenzione del sindaco. "Il più importante è il programma Conversi-Parco delle mura, avviato con i fondi Pnrr e nell’àmbito del programma Fesr della Regione. L’idea è ricostruire un sistema di percorsi pedonali e piste ciclabili lungo il percorso delle mura storiche, luogo che a Siena testimonia la naturale connessione tra aree urbanizzate e verdi. Un’operazione nella quale abbiamo coinvolto la cittadinanza, i comitati, le associazioni, le Università, le agenzie formative".

Il secondo riferimento è al progetto Urbat Biodiversity "che coinvolge dieci città europee, per trovare e condividere soluzioni di rigenerazione e tutela della biodiversità in contesti urbani". Terzo passaggio su un atto che approderà nel consiglio comunale di giovedì prossimo. "Presenteremo il Regolamento del verde – ha detto il sindaco Fabio –, uno strumento strategico che dovrà anche indirizzare il Piano strutturale in via di realizzazione".

E poi ci sono i primi passi della Comunità energetica in fase di costituzione e il Piano della mobilità, altro strumento da completare.