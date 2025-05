Arezzo, 23 maggio 2025 – Il sindaco Alessandro Ghinelli rilancia sul nucleare pulito "Gli SMR sono una risposta concreta per le comunità locali”

Intervento ripreso dal Ministro Pichetto Fratin e da Roberto Cingolani di Leonardo al convegno organizzato da Estra e QN sulla transizione ecologica

Nel corso del convegno “Una transizione ecologica e raggiungibile: strategia territoriale e nazionale”, il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha ribadito con fermezza la propria visione strategica sul tema dell’energia, sottolineando il ruolo decisivo delle tecnologie nucleari di nuova generazione.

“Sono fermamente convinto – ha dichiarato il sindaco Ghinelli – che, specialmente per le comunità locali, una risposta importante in ambito energetico non possa non venire dagli SMR (Small Modular Reactors), capaci di produrre energia elettrica in maniera pulita, efficiente e sicura”. Il sindaco ha inoltre definito il nucleare come “una delle pochissime fonti realmente pulite, che, pur non essendo tecnicamente una rinnovabile, possiede un contenuto energetico specifico talmente elevato da rappresentare un’alternativa indispensabile per il futuro”.

Le sue parole hanno trovato eco e consenso sia nel Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin che in Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, entrambi intervenuti nel dibattito con citazioni e riferimenti espliciti all’intervento di Ghinelli, a conferma dell’autorevolezza e dell’attualità della posizione del sindaco di Arezzo.

Ghinelli si conferma tra i primi amministratori locali a sostenere pubblicamente il ruolo strategico del nucleare di nuova generazione nella transizione ecologica nazionale.