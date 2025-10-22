Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra in PdfAffitti breviAumenti sigaretteCrollo oroReal Madrid Juve
Acquista il giornale
EsteriZelensky: proposta Trump su attuale linea fronte è un buon compromesso
22 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. Zelensky: proposta Trump su attuale linea fronte è un buon compromesso

Zelensky: proposta Trump su attuale linea fronte è un buon compromesso

Zelensky: proposta Trump su attuale linea fronte è un buon compromesso

Oslo, 22 ott. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sostenere la proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui l'attuale linea del fronte dovrebbe essere la base per i negoziati con la Russia, ma ha aggiunto di dubitare che il presidente Vladimir Putin la accetterà. "Ha proposto: 'Rimanete dove siamo e iniziate da lì la conversazione'. Penso che fosse un buon compromesso, ma non sono sicuro che Putin lo sosterrà, e l'ho detto al presidente", ha spiegato Zelensky parlando da Oslo, che ha stanziato per l'Ucraina un pacchetto di aiuti di 150 milioni di dollari per acquistare gas in vista dell'inverno. Intanto le bombe russe non si fermano: almeno sei persone, tra cui due bambini, sono morte e altre 17 sono rimaste ferite negli ultimi attacchi della scorsa notte avvenuti in diverse regioni ucraine.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video