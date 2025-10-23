Zelensky al Consiglio Ue: Cruciali nuove sanzioni alla Russia, un cessate il fuoco è possibile
(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 ottobre 2025
“Sono cruciali le nuove misure Ue contro Mosca, varate insieme al pacchetto energetico firmato da Donald Trump. Le aspettavamo da tempo, Dio benedica, funzioneranno. La Russia non dimostra di voler fermare questa guerra. Facciamo pressione su Putin”, lo ha detto Zelensky arrivano al Consiglio Ue di Bruxelles.
Ebs
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
