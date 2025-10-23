Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
EsteriZelensky al Consiglio Ue: Cruciali nuove sanzioni alla Russia, un cessate il fuoco è possibile
23 ott 2025
  Zelensky al Consiglio Ue: Cruciali nuove sanzioni alla Russia, un cessate il fuoco è possibile

Zelensky al Consiglio Ue: Cruciali nuove sanzioni alla Russia, un cessate il fuoco è possibile

Zelensky al Consiglio Ue: Cruciali nuove sanzioni alla Russia, un cessate il fuoco è possibile

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 ottobre 2025 “Sono cruciali le nuove misure Ue contro Mosca, varate insieme al pacchetto energetico firmato da Donald Trump. Le aspettavamo da tempo, Dio benedica, funzioneranno. La Russia non dimostra di voler fermare questa guerra. Facciamo pressione su Putin”, lo ha detto Zelensky arrivano al Consiglio Ue di Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

