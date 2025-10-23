Venti a 100km e feriti, la tempesta Benjamin spazza la Francia
Biarritz, 23 ott. (askanews) - Il mare agitato di Biarritz per il passaggio della tempesta Benjamin che sta spazzando buona parte della Francia con venti a 100 km all'ora.
Météo-France, secondo cui 18 dipartimenti sono in allerta arancione, ha registrato raffiche fino 142 km/h a Saint-Clément-des-Baleines sull'isola di Ré (Charente-Maritime).
Si registrano anche 5 feriti lievi e 140mila case senza elettricità in Gironda.
