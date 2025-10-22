Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Video
Vance: disarmare Hamas sarà un compito arduo
22 ott 2025
22 ott 2025
Vance: disarmare Hamas sarà un compito arduo

Vance: disarmare Hamas sarà un compito arduo

Milano, 22 ott. (askanews) - "Abbiamo davanti a noi un compito molto, molto arduo: disarmare Hamas", ha affermato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance durante una dichiarazione congiunta con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Tra i compiti, secondo Vance, anche "ricostruire Gaza, migliorare la vita della popolazione di Gaza, ma anche garantire che Hamas non rappresenti più una minaccia per i nostri amici in Israele".

© Riproduzione riservata

