Giovedì 23 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
Video
EsteriUn drone ucraino colpisce un edificio vicino a Mosca
24 ott 2025
Un drone ucraino colpisce un edificio vicino a Mosca

Milano, 24 ott. (askanews) - Un edificio residenziale a Krasnogorsk, un sobborgo di Mosca, è stato danneggiato da un attacco notturno da parte di droni ucraini, secondo le autorità russe locali. Andrei Vorobiev, governatore della regione di Mosca, ha dichiarato che cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. In totale, il Ministero della Difesa russo ha annunciato venerdì di aver neutralizzato 111 droni ucraini sul territorio russo.

© Riproduzione riservata

