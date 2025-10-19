Domenica 19 Ottobre 2025

Video
EsteriTrump rilancia su Truth il celebre intervento di Meloni: Sono una madre, sono cristiana
19 ott 2025
Trump rilancia su Truth il celebre intervento di Meloni: Sono una madre, sono cristiana

(Agenzia Vista) Usa, 19 ottobre 2025 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social il video della premier Giorgia Meloni nel quale pronuncia il suo ormai celebre intervento, in lingua spagnola: "Io sono Giorgia. Sono una donna. Sono una madre. Sono italiana. Sono cristiana. E non me lo possono togliere!". L'intervento risale a quando Meloni era stata ospite d'onore al raduno del partito spagnolo Vox. Truth Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

