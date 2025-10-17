Venerdì 17 Ottobre 2025

17 ott 2025
  Trump riceve Zelensky: È un onore averlo qui, stiamo facendo grandi progressi

(Agenzia Vista) Usa, 17 ottobre 2025 "È un onore stare con un leader molto forte, un uomo che ha attraversato molte difficoltà e che ho imparato a conoscere molto bene. Il Presidente ucraino Zelensky dell'Ucraina ha sopportato molto... Penso che stiamo facendo grandi progressi per la fine della guerra." Lo ha detto Trump ricevendo Zelensky alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

