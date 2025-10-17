Trump riceve Zelensky: È un onore averlo qui, stiamo facendo grandi progressi
(Agenzia Vista) Usa, 17 ottobre 2025
"È un onore stare con un leader molto forte, un uomo che ha attraversato molte difficoltà e che ho imparato a conoscere molto bene. Il Presidente ucraino Zelensky dell'Ucraina ha sopportato molto... Penso che stiamo facendo grandi progressi per la fine della guerra." Lo ha detto Trump ricevendo Zelensky alla Casa Bianca.
WhiteHouse
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
© Riproduzione riservata