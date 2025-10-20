Trump: Per prima volta abbiamo pace in Medio Oriente. Se Hamas romperà la tregua li sradicheremo

Lunedì 20 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Video
EsteriTrump: Per prima volta abbiamo pace in Medio Oriente. Se Hamas romperà la tregua li sradicheremo
20 ott 2025
(Agenzia Vista) Usa, 20 ottobre 2025 "Per la prima volta in assoluto abbiamo la pace in Medio Oriente. Abbiamo stretto un accordo con Hamas secondo cui. Si comporteranno bene, saranno gentili, e se non lo saranno, li sradicheremo se necessario. Saranno sradicati, e loro lo sanno". Così Trump parlando con i cronisti alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

