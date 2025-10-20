Trump: Per prima volta abbiamo pace in Medio Oriente. Se Hamas romperà la tregua li sradicheremo
(Agenzia Vista) Usa, 20 ottobre 2025
"Per la prima volta in assoluto abbiamo la pace in Medio Oriente. Abbiamo stretto un accordo con Hamas secondo cui. Si comporteranno bene, saranno gentili, e se non lo saranno, li sradicheremo se necessario. Saranno sradicati, e loro lo sanno". Così Trump parlando con i cronisti alla Casa Bianca.
White House
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
