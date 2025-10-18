Venerdì 17 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

Piero Fachin
I leader e le parole giuste
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Appendino M5sAumento sigaretteAttentato RanucciBtp ValoreSinner Alcaraz
Acquista il giornale
EsteriTrump: Kiev e Mosca si fermino dove sono. Confini territoriali sono stati definiti dalla guerra
18 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. Trump: Kiev e Mosca si fermino dove sono. Confini territoriali sono stati definiti dalla guerra

Trump: Kiev e Mosca si fermino dove sono. Confini territoriali sono stati definiti dalla guerra

Trump: Kiev e Mosca si fermino dove sono. Confini territoriali sono stati definiti dalla guerra

(Agenzia Vista) Usa, 18 ottobre 2025 Trump: Kiev e Mosca si fermino dove sono. I confini territoriali sono stati definiti dalla guerra "L'incontro con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato molto interessante e cordiale, ma gli ho detto, come ho suggerito con forza anche al Presidente Putin, che è ora di smettere di uccidere e di raggiungere un accordo. È stato versato abbastanza sangue, i confini territoriali sono stati definiti dalla guerra e dal coraggio. Dovrebbero fermarsi dove sono. Lasciamo che entrambi rivendichino la vittoria, lasciamo che sia la storia a decidere. Basta sparare, basta morte, basta spendere somme di denaro enormi e insostenibili. Questa è una guerra che non sarebbe mai iniziata se fossi stato Presidente. Migliaia di persone vengono massacrate ogni settimana: basta, tornate a casa dalle vostre famiglie in pace", lo ha detto Trump dopo l'incontro alla Casa Bianca con Zelensky. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata