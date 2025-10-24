Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all'innovazione

Aprire le porte all'innovazione
EsteriTrump: Israele non farà niente con la Cisgiordania
24 ott 2025
Trump: Israele non farà niente con la Cisgiordania

Milano, 24 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Israele "non farà nulla" in Cisgiordania, dopo che i legislatori israeliani hanno presentato proposte di legge che aprono la strada all'annessione dei territori palestinesi occupati. "Non preoccupatevi per la Cisgiordania, Israele non farà nulla con la Cisgiordania", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca quando gli è stato chiesto se fosse preoccupato per le votazioni del parlamento israeliano.

