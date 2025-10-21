Trump demolisce la East Wing per costruire la nuova sala da ballo
Milano, 21 ott. (askanews) - Trump ha dato il via ai lavori di demolizione di una parte dell'ala est della Casa Bianca, primo passo per la costruzione della nuova sala da ballo annunciata tempo fa.
Il presidente ha affermato che la sala da ballo sarà costruita interamente con fondi privati. Tra questi vi sono 2 milioni di dollari provenienti da un accordo con YouTube raggiunto a settembre, dopo che la società aveva sospeso il suo account in seguito all'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021.
