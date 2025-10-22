Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra in PdfAffitti breviAumenti sigaretteCrollo oroReal Madrid Juve
Acquista il giornale
EsteriSerbia, sparatoria e rogo davanti al parlamento: un ferito grave
22 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. Serbia, sparatoria e rogo davanti al parlamento: un ferito grave

Serbia, sparatoria e rogo davanti al parlamento: un ferito grave

Serbia, sparatoria e rogo davanti al parlamento: un ferito grave

Belgrado, 22 ott. (askanews) - Un attacco armato si è verificato davanti al Parlamento serbo, nella capitale Belgrado. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo si è avvicinato alle tende dove si trovano accampati alcuni dimostranti e ha aperto il fuoco con una pistola, ferendo in modo grave una persona. Dopo la sparatoria l'uomo ha poi cosparso di benzina l'area intorno alle tende, appiccando un incendio. La polizia, subito accorsa sul posto, ha arrestato l'aggressore. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno impedito che l'incendio si propagasse. Secondo informazioni non ufficiali, i primi risultati delle indagini indicano che l'uomo, identificato con le iniziali V.A., ha aggredito a sangue freddo, con l'intenzione di causare il maggior numero possibile di vittime. Il movente delle sue azioni non è stato ancora rivelato, ma si sta indagando per stabilire se si sia trattato di violenza motivata da motivazioni ideologiche o psicologiche.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video