Putin promette di continuare il "dialogo" con Trump
Milano, 23 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha afferma che "il dialogo è sempre meglio di qualsiasi confronto" dopo che i piani per un altro incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono falliti. "Il dialogo è sempre meglio di qualsiasi confronto, di qualsiasi disputa, o soprattutto della guerra. Pertanto, abbiamo sempre sostenuto la continuazione del dialogo e continuiamo a farlo ora", ha dichiarato.
