Mercoledì 22 Ottobre 2025

Alberto Mattioli
Premio Sacharov a due giornalisti detenuti in Bielorussia e Georgia
22 ott 2025
Strasburgo, 22 ott. (askanews) - Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è stato assegnato ai giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaghlobeli, detenuti rispettivamente in Bielorussia e Georgia. Ad annunciarlo è stata la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Strasburgo; tutti in piedi dopo l'annuncio dei vincitori per applaudirli. "Entrambi sono giornalisti attualmente in carcere semplicemente per aver svolto il loro lavoro e denunciato le ingiustizie", ha dichiarato Metsola.

