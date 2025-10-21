Martedì 21 Ottobre 2025

Premier Spagna Sanchez contro ora solare: Non ha senso, proporremo a Ue di sopprimerla
21 ott 2025
21 ott 2025
Premier Spagna Sanchez contro ora solare: Non ha senso, proporremo a Ue di sopprimerla

(Agenzia Vista) Spagna, 21 ottobre 2025 Cambiare l'ora due volte all'anno non ha più senso. Aiuta a malapena a risparmiare energia e ha un impatto negativo sulla salute e sulla vita delle persone. Pertanto, oggi il governo spagnolo proporrà all'UE, in sede di Consiglio Energia, di porre fine al cambio stagionale dell'ora e chiederà che venga messo in atto il relativo meccanismo di revisione". Così il premier spagnolo Sanchez sui social. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

