Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
EsteriPolemiche per le demolizioni alla Casa Bianca, ma le ruspe vanno avanti
22 ott 2025
22 ott 2025
Polemiche per le demolizioni alla Casa Bianca, ma le ruspe vanno avanti

Polemiche per le demolizioni alla Casa Bianca, ma le ruspe vanno avanti

Washington, 22 ott. (askanews) - Per il secondo giorno consecutivo, ruspe e mezzi pesanti continuano a demolire parte dell'ala est della Casa Bianca. L'intervento segna l'avvio dei lavori per la nuova sala da ballo voluta dal presidente Donald Trump, un progetto che - secondo lo stesso Trump - sarà interamente finanziato con fondi privati. "Questo è un edificio storico emblematico. Non capisco come siano riusciti a ottenere il permesso per questa demolizione, figuriamoci in modo così clandestino, di notte. È piuttosto strano. È piuttosto scioccante. Quindi sì, sono davvero sorpresa, sconcertata. È inaccettabile." ha detto l'avvocato per i diritti civili Lisa Holder. Parole dure che arrivano mentre il presidente replica alle critiche nel corso del tradizionale pranzo con i senatori repubblicani nel Rose Garden Club. Tra gli applausi, Trump difende la costruzione, definendola una "sala da ballo di livello mondiale", qualcosa che - dice - alla Casa Bianca manca da un secolo e mezzo. "Sentite quel suono? E' musica per le mie orecchie. A molti non piace, ma io adoro quel suono", ha detto Trump riferendosi al rumore delle ruspe. Intanto, davanti ai cancelli della Casa Bianca, cresce la polemica per una demolizione che molti giudicano un affronto alla storia americana.

