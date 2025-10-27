Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tudor esoneratoUragano MelissaUcraina Russia Furto LouvreElezioni ArgentinaAzzurra Barbuto
Acquista il giornale
EsteriPechino a Trump: poniamo fine alle guerre commerciali
27 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. Pechino a Trump: poniamo fine alle guerre commerciali

Pechino a Trump: poniamo fine alle guerre commerciali

Pechino a Trump: poniamo fine alle guerre commerciali

Milano, 27 ott. (askanews) - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che sta emergendo un mondo "multipolare" e chiede la "fine" delle guerre commerciali, pochi giorni prima dell'attesissimo incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. "Chiediamo di porre fine alla politicizzazione delle questioni economiche e commerciali, alla frammentazione artificiale dei mercati globali e al ricorso a guerre commerciali e battaglie tariffarie", ha dichiarato il ministro cinese.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video