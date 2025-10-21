Pam: il cessate il fuoco a Gaza è "essenziale" per salvare vite umane
Milano, 21 ott. (askanews) - Mantenere il cessate il fuoco a Gaza è fondamentale per la distribuzione di aiuti alimentari salvavita nel territorio. Lo ha affermato Abeer Etefa, portavoce per il Medio Oriente del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite in un briefing, ribadendo l'appello all'apertura di tutti i valichi di frontiera. "Mantenere il cessate il fuoco è fondamentale; è davvero l'unico modo per salvare vite umane e contrastare la carestia nel nord di Gaza", ha detto.
© Riproduzione riservata