Orbàn annuncia che parlerà con Putin del vertice USA-Russia in Ungheria

EsteriOrbàn annuncia che parlerà con Putin del vertice USA-Russia in Ungheria
17 ott 2025
Budapest, 17 ott. (askanews) - Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbàn ha dichiarato che parlerà col Presidente russo Vladimir Putin per discutere del vertice tra Stati Uniti e Russia previsto a Budapest. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel suo ultimo brusco cambio di rotta sull'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, ha annunciato che prevede di incontrare Putin a Budapest entro due settimane per un nuovo tentativo di raggiungere un accordo di pace. Orbàn è il più stretto alleato di Trump e Putin nell'Unione Europea e un fermo critico del sostegno occidentale a Kiev.

