Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra in PdfAffitti breviAumenti sigaretteCrollo oroReal Madrid Juve
Acquista il giornale
EsteriOpenAI lancia Atlas, il primo browser con ChatGpt
22 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. OpenAI lancia Atlas, il primo browser con ChatGpt

OpenAI lancia Atlas, il primo browser con ChatGpt

OpenAI lancia Atlas, il primo browser con ChatGpt

Milano, 22 ott. (askanews) - OpenAI ha lanciato il primo browser basato su ChatGPT. Si chiama Atlas ed è destinato a dare una ulteriore scossa al settore delle ricerche online, prima dominato da Google, e già rivoluzionato dalla nascita di ChatGPT. Il browser è al momento disponibile gratuitamente per macOS, ma alcune funzioni avanzate sono a pagamento, sui computer Apple, ma secondo quanto annunciato da OpenAi sono in arrivo anche le versioni per Windows, iOs (mobile Apple) e Android. Atlas non darà un elenco di siti ma una risposta discorsiva e complessiva che riunisce le ricerche fatte, con la possibilità di accedere comunque a schede più classiche di raccolta link o immagini. Il browser può ricordare le ricerche fatte, un'opzione che l'utente può rimuovere, richiamarle e contestualizzarle: quindi ad esempio si possono recuperare e riunire offerte di lavoro cercate giorni prima e verificare le ultime novità dei settori per prepararsi ai colloqui. L'Ai è dunque il nuovo campo di battaglia per le ricerche online, con Google che ha implementato le funzioni di Gemini in Chrome. I risultati sul campo e la soddisfazione degli utenti decideranno il vincitore.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video