Onu: ci vorrà tempo per porre fine alla carestia a Gaza

EsteriOnu: ci vorrà tempo per porre fine alla carestia a Gaza
17 ott 2025
Milano, 17 ott. (askanews) - Le Nazioni Unite hanno avvertito che ci vorrà tempo per porre fine alla carestia nella Striscia di Gaza, esortando all'apertura di tutti i valichi di frontiera per "inondare Gaza di cibo". La portavoce del Programma alimentare mondiale Abeer Etefa afferma che occorre maggiore capacità per controllare e smistare i camion che trasportano grano e generi alimentari. Aggiunge che la riapertura dei valichi settentrionali come Erez e Zikim è fondamentale per raggiungere le comunità isolate da settimane.

