Giovedì 23 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piersanti Mattarella guantoMeteo OgnissantiLegge 104Btp ValoreTerremoto Avellino Sinner Vienna
Acquista il giornale
EsteriOms: è il momento che l'Europa si prenda cura dell'Europa
24 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. Oms: è il momento che l'Europa si prenda cura dell'Europa

Oms: è il momento che l'Europa si prenda cura dell'Europa

Oms: è il momento che l'Europa si prenda cura dell'Europa

Milano, 24 ott. (askanews) - Di fronte alla disinformazione e ai conflitti, "è tempo che l'Europa si prenda cura dell'Europa" nonostante le difficoltà finanziarie, avverte Hans Kluge, direttore europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), pochi giorni prima di riunire i funzionari sanitari dei 53 paesi della sua regione. Kluge riconosce di trovarsi di fronte a una sfida, poiché "la maggior parte dei nostri programmi è stata finanziata da Usaid e dagli Stati Uniti". Da quando è entrato in carica, Donald Trump ha tagliato gli aiuti internazionali e chiuso Usaid.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video