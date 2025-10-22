Netanyahu promette un "giorno dopo incredibile" per Gaza

Mercoledì 22 Ottobre 2025

Alberto Mattioli
EsteriNetanyahu promette un "giorno dopo incredibile" per Gaza
22 ott 2025
  3. Esteri
Milano, 22 ott. (askanews) - Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che per Gaza ci sarà un "giorno dopo incredibile" basato su una "visione completamente nuova", durante una dichiarazione congiunta con il Vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance a Gerusalemme. "Ricordate, tutti dicevano che non c'è un giorno dopo, non c'è un giorno dopo - ha dichiarato il premier israeliano - Stiamo solo creando un giorno dopo incredibile con una visione completamente nuova di come avere un governo civile, di come garantire la sicurezza, di chi potrebbe garantire tale sicurezza. Di nuovo, con Israele che si occupa sempre della sicurezza. Ne abbiamo discusso, e penso che abbiamo delle ottime idee in ballo. Non sarà facile, ma credo sia possibile."

