Nepal, cerimonia per l'ostaggio ucciso a Gaza nella sua città natale

EsteriNepal, cerimonia per l'ostaggio ucciso a Gaza nella sua città natale
21 ott 2025
Bhimdattaanagar (Nepal), 21 ott. (askanews) - I nepalesi celebrano una cerimonia di cremazione per Bipin Joshi, uno degli ostaggi uccisi a Gaza, nella sua città natale, Bhimdattaanagar, dopo che il suo corpo è stato restituito in seguito all'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Joshi, studente di agraria, aveva 22 anni al momento del rapimento, era arrivato in Israele poche settimane prima dell'attacco del 7 ottobre 2023. Decine di persone hanno preso parte alla cerimonia, il corpo, ricoperto di fiori, è stato trasportato a braccia dalla folla.

