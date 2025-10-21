Martedì 21 Ottobre 2025

Matteo Massi
EsteriM.O., Vance: il piano di pace per Gaza va meglio di quanto pensassi
21 ott 2025
M.O., Vance: il piano di pace per Gaza va meglio di quanto pensassi

Gerusalemme, 21 ott. (askanews) - Il piano di pace per Gaza "sta andando meglio" di quanto J.D. Vance pensasse. Lo ha dichiarato lo stesso vice presidente americano, nel corso di una conferenza stampa durante il suo viaggio in Israele. Vance ha insistito che "non ci saranno truppe americane a Gaza. Il presidente degli Stati Uniti lo ha detto molto chiaramente. Tutti i nostri vertici militari lo hanno detto molto chiaramente. Quello che possiamo fare è fornire un utile coordinamento".

© Riproduzione riservata