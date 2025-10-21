Milano, circa 200 persone al presidio pro-Pal vicino al consolato Usa

Martedì 21 Ottobre 2025

Matteo Massi
Video
EsteriMilano, circa 200 persone al presidio pro-Pal vicino al consolato Usa
21 ott 2025
Milano, 21 ott. (askanews) - Circa 200 persone si sono ritrovate a Milano al presidio pro-Pal vicino al consolato americano tra via Turati e Largo Donegani. Bandiere palestinesi, canti e slogan come "Anti-sionismo non è terrorismo", i manifestanti si sono ritrovati mentre il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D.Vance, è in Israele per incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu e vigilare sul rispetto del cessate il fuoco a Gaza.

