Milano, circa 200 persone al presidio pro-Pal vicino al consolato Usa
Milano, 21 ott. (askanews) - Circa 200 persone si sono ritrovate a Milano al presidio pro-Pal vicino al consolato americano tra via Turati e Largo Donegani.
Bandiere palestinesi, canti e slogan come "Anti-sionismo non è terrorismo", i manifestanti si sono ritrovati mentre il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D.Vance, è in Israele per incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu e vigilare sul rispetto del cessate il fuoco a Gaza.
