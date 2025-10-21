Mattarella tra familiari vittime tragedia Marcinelle: Sia monito per la storia del nostro lavoro

(Agenzia Vista) Belgio, 21 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime della tragedia di Marcinelle, visitando il sito di Bois du Cazier insieme ai reali del Belgio, dove l'8 agosto 1956 si consumò una delle più gravi tragedie minerarie della storia, quando nella miniera di carbone si sviluppò un incendio che causò una strage: morirono 262 minatori, 136 erano italiani. “Il ricordo di quella tragedia è perenne", ha detto Mattarella durante la sua visita, sottolineando che deve essere però "un monito per la storia del nostro lavoro". Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
