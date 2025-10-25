Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

La prudenza di Meloni
EsteriLeone XIV e premier libanese Nawaf Salam si incontrano in Vaticano
25 ott 2025
Leone XIV e premier libanese Nawaf Salam si incontrano in Vaticano

Leone XIV e premier libanese Nawaf Salam si incontrano in Vaticano

Milano, 25 ott. (askanews) - Papa Leone XIV e il Primo Ministro libanese Nawaf Salam si incontrano in Vaticano. Questo in vista della visita del Papa in Libano e Turchia prevista per fine novembre. Leone XIV si recherà in Turchia e Libano per un viaggio di sei giorni a partire da fine novembre, il suo primo da quando è a capo della Chiesa cattolica, ha annunciato martedì il Vaticano. Il settantenne americano è atteso in Turchia dal 27 al 30 novembre, una visita che "includerà un pellegrinaggio a Iznik in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea", ha dichiarato il portavoce vaticano Matteo Bruni in una breve dichiarazione. Un successivo viaggio in Libano si svolgerà dal 30 novembre al 2 dicembre, ha aggiunto, aggiungendo che l'itinerario verrà definito in seguito. Il presidente libanese Joseph Aoun, un cristiano maronita che ha invitato Leone a visitare il suo Paese durante la sua visita in Vaticano a giugno, ha definito il viaggio un "momento storico".

© Riproduzione riservata

