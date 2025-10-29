Le strade e le case di Cuba distrutte dall'uragano Melissa
Santiago de Cuba, 29 ott. (askanews) - Alberi caduti, tetti divelti e muri crollati. Gli abitanti della città di Santiago de Cuba ripuliscono le macerie dopo che l'uragano Melissa ha attraversato i Caraibi devastando vaste zone della Giamaica per poi piombare su Cuba e Haiti. La tempesta ha colpito Cuba durante la notte e il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti (NHC) l'ha definita "estremamente pericolosa" anche se ha iniziato a indebolirsi.
