29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Video
EsteriLe strade e le case di Cuba distrutte dall'uragano Melissa
29 ott 2025
Le strade e le case di Cuba distrutte dall'uragano Melissa

Le strade e le case di Cuba distrutte dall'uragano Melissa

Santiago de Cuba, 29 ott. (askanews) - Alberi caduti, tetti divelti e muri crollati. Gli abitanti della città di Santiago de Cuba ripuliscono le macerie dopo che l'uragano Melissa ha attraversato i Caraibi devastando vaste zone della Giamaica per poi piombare su Cuba e Haiti. La tempesta ha colpito Cuba durante la notte e il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti (NHC) l'ha definita "estremamente pericolosa" anche se ha iniziato a indebolirsi.

