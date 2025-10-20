Le distruzioni in Ucraina dell’ultima settimana di bombardamenti russi

Lunedì 20 Ottobre 2025
EsteriLe distruzioni in Ucraina dell’ultima settimana di bombardamenti russi
20 ott 2025
(Agenzia Vista) Kiev, 20 ottobre 2025 “L’Ucraina non ha mai cercato la guerra. Abbiamo concordato un cessate il fuoco incondizionato, cercato opportunità di pace e ripetutamente suggerito al mondo come fermare gli attacchi in cielo, terra e mare. Ma è la Russia che rallenta costantemente questo processo: manipola, ritarda i negoziati, terrorizza il nostro popolo con attacchi aerei e aumenta gli assalti al fronte”. Lo ha detto Zelensky potando il video con attacchi di droni e bombe russe utilizzate nell'ultima settimana in Ucraina. Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

