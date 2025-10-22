La Russia diffonde video di esercitazioni nucleari programmate

Mercoledì 22 Ottobre 2025

22 ott 2025
Roma, 22 ott. (askanews) - Il ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra quelle che definisce "esercitazioni nucleari", con il presidente Vladimir Putin che assiste a distanza. Nelle immagini si vedono il lancio di un missile balistico intercontinentale Yars da Plesetsk e di un missile Sineva da un sottomarino nel Mare di Barents, oltre al decollo di bombardieri a lungo raggio Tu-95MC. La notizia delle esercitazioni russe arriva pochi giorni dopo che la Nato ha iniziato esercitazioni annuali simili, e mentre in Europa crescono le tensioni per la guerra in Ucraina. "Oggi stiamo conducendo esercitazioni pianificate, e sottolineo pianificate, delle forze nucleari", ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, parlando durante una riunione.

