Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Separazione carriere giudiciFurto LouvrePonte sullo Stretto Bonus mamme 2025Sinner Parigi
Acquista il giornale
EsteriLa devastazione dopo il passaggio dell'uragano Melissa
30 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. La devastazione dopo il passaggio dell'uragano Melissa

La devastazione dopo il passaggio dell'uragano Melissa

La devastazione dopo il passaggio dell'uragano Melissa

Roma, 30 ott. (askanews) - Nelle immagini la devastazione in seguito al passaggio dell'uragano Melissa che, dopo la Giamaica e Cuba, si è abbattuto su Haiti. Decine i morti, almeno 25 ad Haiti dove ci sono anche dispersi per l'esondazione del fiume Digue nella città costiera di Petit-Goave. Abitazioni e infrastrutture distrutte, strade allagate, alberi caduti, difficile fare la conta dei danni, soprattutto ad Haiti, Paese caraibico significativamente meno sviluppato rispetto ai suoi vicini. Melissa, l'uragano più potente ad aver toccato terra negli ultimi 90 anni, ha provocato "danni considerevoli" secondo le autorità anche in Giamaica e a Cuba. La tempesta è stata declassata a categoria 2, facendo comunque scattare l'allerta in alcune parti delle Bahamas e delle Bermuda.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Soundcheck - L'intervista a Mecna 

Soundcheck - L'intervista a Mecna 

Il rapper pugliese racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un viaggio tra emozioni autentiche e la metafora della ciliegia...

Guarda il video