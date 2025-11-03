Lunedì 3 Novembre 2025

Società violenta

Gabriele Canè
Società violenta
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Crollo Torre dei ContiAlpinisti italiani dispersiSpid a pagamentoOmicidio Boscoreale
Acquista il giornale
EsteriKhamenei: Iran non coopererà con Usa finché questi sosterranno Israele
3 nov 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. Khamenei: Iran non coopererà con Usa finché questi sosterranno Israele

Khamenei: Iran non coopererà con Usa finché questi sosterranno Israele

Khamenei: Iran non coopererà con Usa finché questi sosterranno Israele

Teheran, 3 nov. (askanews) - La Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha affermato che Teheran prenderà in considerazione la cooperazione con gli Stati Uniti solo se questi cambieranno la sua politica nella regione, incluso il sostegno a Israele. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un incontro con gli studenti a Teheran in occasione dell'anniversario della presa dell'ambasciata statunitense nel 1979, in seguito alla Rivoluzione Islamica che rovesciò lo Scià, sostenuto dall'Occidente. "Gli americani a volte, ovviamente non sempre, dicono di essere disposti a cooperare con l'Iran. La cooperazione con l'Iran non è compatibile con la cooperazione e il sostegno al maledetto regime sionista", ha dichiarato l'ayatollah.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Il piacere della lettura - Intervista a Rossella Milone

Il piacere della lettura - Intervista a Rossella Milone

La scrittrice Rossella Milone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo libro "Il primo desiderio" (Neri Pozza),...

Guarda il video