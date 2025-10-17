Giovedì 16 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato RanucciManovra 2026Trump ZelenskyRendimenti Btp ValoreBrigitte BardotSinner Alcaraz
Acquista il giornale
EsteriKenya, caos ai funerali del leader dell'opposizione Raila Odinga
17 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. Kenya, caos ai funerali del leader dell'opposizione Raila Odinga

Kenya, caos ai funerali del leader dell'opposizione Raila Odinga

Kenya, caos ai funerali del leader dell'opposizione Raila Odinga

Nairobi, 17 ott. (askanews) - Caos ai funerali di stato in Kenya del leader dell'opposizione Raila Odinga allo Stadio Nazionale Nyayo di Nairobi. Decine di persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, travolte dalla folla accorsa per vedere la sua bara. Alla vigilia della cerimonia, tre persone sono state uccise dalle forze di sicurezza che hanno aperto il fuoco per disperdere la gente che si era radunata in massa per vedere la salma di Odinga in una cerimonia separata. Odinga, 80 anni, è morto mercoledì per un sospetto infarto in una clinica nel sud dell'India, scatenando un'enorme ondata di dolore in gran parte del suo Paese d'origine.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata