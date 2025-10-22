Mercoledì 22 Ottobre 2025

Alberto Mattioli
Jd Vance in Israele: Hamas deve rispettare accordo, se non lo fa succederanno cose molto brutte
22 ott 2025
(Agenzia Vista) Israele, 21 ottobre 2025 "Sappiamo che Hamas deve rispettare l'accordo, e se non lo rispetta, succederanno cose molto brutte... per dargli una possibilità di successo, dobbiamo essere un po' flessibili. Abbiamo davanti a noi un compito molto, molto arduo, disarmare Hamas e ricostruire Gaza, migliorare la vita della popolazione di Gaza e garantire che Hamas non rappresenti più una minaccia per i nostri amici in Israele. Non è facile. Non ho mai detto che fosse facile. Ma sono ottimista sul fatto che il cessate il fuoco reggerà". Lo ha detto il vice Presidente Usa Jd Vance in Israele. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

