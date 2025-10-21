Israele restituisce i corpi di 15 palestinesi uccisi

Martedì 21 Ottobre 2025

Stop ai barbari della domenica

Stop ai barbari della domenica
EsteriIsraele restituisce i corpi di 15 palestinesi uccisi
21 ott 2025
Khan Younis (Striscia di Gaza), 21 ott. (askanews) - Gli addetti all'obitorio dell'ospedale Nasser di Khan Yunis, nella città di Gaza meridionale, scaricano i corpi da camion refrigerati con le bandiere del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). Israele ha restituito i corpi di 15 palestinesi alle autorità di Gaza, secondo quanto riportato dall'ospedale. In base all'accordo di cessate il fuoco mediato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Israele è tenuto a restituire i corpi di 15 palestinesi per ogni israeliano deceduto restituito.

