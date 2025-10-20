Lunedì 20 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Rossi e Indy, miti senza fine
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allerta meteoAssalto ultrasAffitti breviManovraFurto LouvreBtp Valore
Acquista il giornale
EsteriIl ministro israeliano Ben Gvir chiede pena di morte per i terroristi
20 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. Il ministro israeliano Ben Gvir chiede pena di morte per i terroristi

Il ministro israeliano Ben Gvir chiede pena di morte per i terroristi

Il ministro israeliano Ben Gvir chiede pena di morte per i terroristi

Gerusalemme, 20 ott. (askanews) - Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, l'esponente di estrema destra Itamar Ben Gvir, ha chiesto l'emanazione di una legge per giustiziare i "terroristi". Poi ha esortato il primo ministro Benjamin Netanyahu a riprendere i combattimenti "intensi" a Gaza, durante una riunione del partito alla Knesset, mentre il parlamento israeliano ha aperto la sua sessione invernale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata