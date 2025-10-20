Il ministro israeliano Ben Gvir chiede pena di morte per i terroristi
Gerusalemme, 20 ott. (askanews) - Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, l'esponente di estrema destra Itamar Ben Gvir, ha chiesto l'emanazione di una legge per giustiziare i "terroristi". Poi ha esortato il primo ministro Benjamin Netanyahu a riprendere i combattimenti "intensi" a Gaza, durante una riunione del partito alla Knesset, mentre il parlamento israeliano ha aperto la sua sessione invernale.
