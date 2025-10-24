Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione RomaPiersanti Mattarella guantoCoppa del mondo di sciSinner ViennaBtp Valore
Acquista il giornale
EsteriIl Cancelliere tedesco Merz: In un modo o nell'altro l'Ucraina sarà finanziata
24 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. Il Cancelliere tedesco Merz: In un modo o nell'altro l'Ucraina sarà finanziata

Il Cancelliere tedesco Merz: In un modo o nell'altro l'Ucraina sarà finanziata

Il Cancelliere tedesco Merz: In un modo o nell'altro l'Ucraina sarà finanziata

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 ottobre 2025 “Continueremo a parlare dei beni russi congelati. L'uso degli interessi attivi continuerà. La Commissione ora esaminerà attentamente quali opzioni abbiamo. Ci sono questioni davvero serie che dobbiamo risolvere. Abbiamo concordato che procederemo insieme e cercheremo un modo. Soprattutto, vogliamo garantire che l'Ucraina continui a essere finanziata in un modo o nell'altro dal prossimo anno. Una decisione sarà presa a fine anno". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video