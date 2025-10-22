Guterres (Onu): dobbiamo combattere la disinformazione sul clima

Mercoledì 22 Ottobre 2025

Alberto Mattioli
EsteriGuterres (Onu): dobbiamo combattere la disinformazione sul clima
22 ott 2025
Ginevra, 22 ott. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello alla lotta contro la disinformazione sul clima in vista del vertice COP30 del mese prossimo, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito il cambiamento climatico "la più grande truffa di sempre". "Dobbiamo combattere la disinformazione, le molestie online e il greenwashing", ha dichiarato Guterres parlando all'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) a Ginevra. "La scienza e i ricercatori - ha aggiunto - non dovrebbero mai aver paura di dire la verità".

